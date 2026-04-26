"Осталось примерно три дня": Трамп предупредил о взрыве нефтяной инфраструктуры Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось около трех дней до того момента, как нефтяная инфраструктура страны взорвется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.
По словам Трампа, блокада Ормузкого пролива войсками США оказалась "невероятно эффективной". Она привела к тому, что Иран больше не получает денег.
Кроме того, через нефтяную систему Ирана проходят огромные потоки нефти, но из-за блокады Тегеран лишен танкеров, а резервуары уже почти заполнены. Это в свою очередь приведет к взрыву системы.
"Тогда происходит внутренний взрыв этой системы - и механически, и в недрах земли. Происходит нечто, из-за чего она просто взрывается. Говорят, у них осталось примерно три дня до этого момента. И когда это произойдет, восстановить систему в прежнем виде будет невозможно. Даже если ее восстановят, это будет максимум около 50% от нынешнего уровня", - утверждает Трамп.
Отметим, что лидер США сделал еще ряд заявлений по Ирану и переговорам. В частности:
США уничтожили иранский флот, авиацию, ПВО и лидеров страны. Заводы, в том числе по производству ракет - повреждены на 75%, а по производству дронов - на 80-82%.
Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля и длилась более месяца. Уже в первой половине апреля Дональд Трамп грозился уничтожить цивилизацию, но в итоге согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, которое по истечению срока снова было продлено.
Однако за это время стороны так и не достигли сделки, а переговоры, которые должны были состояться на днях - сорвались.
Также в СМИ постепенно появляются данные, какие потери Вашингтон понес в этой войне. В частности NYT писало, что с начала войны США израсходовали около 1100 крылатых ракет Tomahawk, которые предназначались для войны с Китаем.