40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

"Осталось примерно три дня": Трамп предупредил о взрыве нефтяной инфраструктуры Ирана

21:52 26.04.2026 Вс
3 мин
В чем причина возможного нарушения системы?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось около трех дней до того момента, как нефтяная инфраструктура страны взорвется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

Читайте также: В Иране режим призвал население экономить электроэнергию

По словам Трампа, блокада Ормузкого пролива войсками США оказалась "невероятно эффективной". Она привела к тому, что Иран больше не получает денег.

Кроме того, через нефтяную систему Ирана проходят огромные потоки нефти, но из-за блокады Тегеран лишен танкеров, а резервуары уже почти заполнены. Это в свою очередь приведет к взрыву системы.

"Тогда происходит внутренний взрыв этой системы - и механически, и в недрах земли. Происходит нечто, из-за чего она просто взрывается. Говорят, у них осталось примерно три дня до этого момента. И когда это произойдет, восстановить систему в прежнем виде будет невозможно. Даже если ее восстановят, это будет максимум около 50% от нынешнего уровня", - утверждает Трамп.

Отметим, что лидер США сделал еще ряд заявлений по Ирану и переговорам. В частности:

США уничтожили иранский флот, авиацию, ПВО и лидеров страны. Заводы, в том числе по производству ракет - повреждены на 75%, а по производству дронов - на 80-82%.

  • война с Ираном скоро закончится и США победят;
  • США больше не будут направлять свои делегации в Пакистан для переговоров с Ираном, но если Тегеран закончит поговорить, то его представители могут прилететь в США или позвонить;
  • у Вашингтона все козыри;
  • у Ирана не должно быть ядерного оружия, иначе встреча бессмысленна;
  • я очень разочарован НАТО, потому что они не были с нами. Мы тратим триллионы долларов на Альянс, чтобы защищать Европу от России. Но США всегда были и будут рядом, так как без Вашингтона альянс не справится.

Война в Иране

Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля и длилась более месяца. Уже в первой половине апреля Дональд Трамп грозился уничтожить цивилизацию, но в итоге согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, которое по истечению срока снова было продлено.

Однако за это время стороны так и не достигли сделки, а переговоры, которые должны были состояться на днях - сорвались.

Также в СМИ постепенно появляются данные, какие потери Вашингтон понес в этой войне. В частности NYT писало, что с начала войны США израсходовали около 1100 крылатых ракет Tomahawk, которые предназначались для войны с Китаем.

