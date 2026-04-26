"Осталось примерно три дня": Трамп предупредил о взрыве нефтяной инфраструктуры Ирана

По словам Трампа, блокада Ормузкого пролива войсками США оказалась "невероятно эффективной". Она привела к тому, что Иран больше не получает денег.

Кроме того, через нефтяную систему Ирана проходят огромные потоки нефти, но из-за блокады Тегеран лишен танкеров, а резервуары уже почти заполнены. Это в свою очередь приведет к взрыву системы.

"Тогда происходит внутренний взрыв этой системы - и механически, и в недрах земли. Происходит нечто, из-за чего она просто взрывается. Говорят, у них осталось примерно три дня до этого момента. И когда это произойдет, восстановить систему в прежнем виде будет невозможно. Даже если ее восстановят, это будет максимум около 50% от нынешнего уровня", - утверждает Трамп.

Отметим, что лидер США сделал еще ряд заявлений по Ирану и переговорам. В частности:

США уничтожили иранский флот, авиацию, ПВО и лидеров страны. Заводы, в том числе по производству ракет - повреждены на 75%, а по производству дронов - на 80-82%.