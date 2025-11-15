Осталось несколько часов: как онлайн подать заявление на "Пакет школьника"

Сегодня, 15 ноября, - последний день, чтобы оформить заявление на "Пакет школьника". Далее прием новых заявлений прекращается, но обработка уже поданных продолжится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Как отметили в ведомстве, учитывая то, что сегодня выходной день, единственный способ подать заявление - воспользоваться приложением "Дії".
Чтобы оформить его онлайн, нужно иметь в "Дії" ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер (РНУКПН).
Средства поступают на Дія.Карту - рассчитываться ею можно безналично в физических или интернет-магазинах.
В частности, 27 тысяч торговых точек, где гарантированно принимают оплату "Пакетом школьника", размещены на специальной платформе по ссылке. Средства нужно использовать в течение 180 дней.
Напомним, "Пакет школьника" - это единовременная помощь семьям первоклассников в размере 5 000 грн, которую можно тратить на все необходимое для обучения. А именно: канцелярию, книги, детскую одежду и обувь.
Деньги начисляются на спецсчет через "Дію" или ПФУ и могут быть потрачены только безналично на школьные принадлежности, одежду или обувь. Подать заявку можно до 15 ноября 2025 года, получить помощь имеет право один из родителей или законный представитель ребенка.
Ранее мы рассказывали о запуске интерактивной онлайн-карты в рамках программы "Пакет школьника". Она поможет родителям найти магазины, где можно потратить 5000 гривен госпомощи на одежду, обувь или канцелярию.