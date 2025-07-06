Осталось четверо: кто и когда сыграет в полуфинале Клубного чемпионата мира

На Клубном чемпионате мира в США определились участники полуфинальных пар. Из 32-х стартовавших команд остались лишь четверо претендентов на чемпионство.
Расписание матчей и трансляций - подскажет РБК-Украина.
Первыми в полуфинал вышли английский "Челси" и бразильский "Флуминенсе". Участники другой пары определялись в матчах с участием немецких клубов.
Была вероятность получить в полуфинале КЧМ классическое немецкое противостояние: "Бавария" - "Боруссия" Д. Но этого не произошло. Более того, ни одна из немецких команд не смогла пробиться в полуфинал.
"Бавария" уступила французскому ПСЖ, дважды пропустив в конце матча. Французы "заработали" две красные карточки и едва не получили пенальти в собственные ворота в компенсированное время (судья изменил свое решение после просмотра ВАР), впрочем устояли. "Бавария", кроме вылета, похоже, останется на долгое время без Мусиалы, который получил тяжелую травму.
В другом матче дня "Боруссия" за 90 минут трижды пропустила от мадридского "Реала". Но потом проснулась и едва не создала мегакамбек. Немцы дважды забили в компенсированное время, спровоцировали на прямую красную защитника Гейсена и могли сравнять счет уже на флажке. Спас Куртуа, который парировал опасный выстрел Забитцера.
Таким образом, имеем четырех претендентов на победу в турнире. Три европейские команды - "Челси", ПСЖ и "Реал" плюс представитель Южной Америки - "Флуминенсе".
На КЧМ осталось сыграть только три поединка. Полуфиналы состоятся 8 и 9 июля, а 13-го - финал.
Клубный чемпионат мира, полуфинал, расписание матчей:
Вторник, 8 июля
Среда, 9 июля
Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:
Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.
Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.
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