"Шахтер" назвал состав на Лигу Европы: три новичка и двое из аренды

Донецкий "Шахтер", который уже 10 июля стартует в квалификации Лиги Европы, обнародовал официальную заявку на первые поединки еврокубка. Не обошлось без новых имен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков" .

Новые и старые имена

В официальную заявку попали 29 футболистов, среди которых 13 легионеров. Есть три новичка - Николай Огарков, Виктор Цуканов и Ростислав Баглай - из клубной академии.

Также включены в состав два игрока, которые вернулись из аренды - защитник Георги Гочолеишвили (датский "Копенгаген") и полузащитник Олег Очеретько ("Карпаты").

Официальная заявка "Шахтера"

Вратари:

Кирилл Фесюн

Дмитрий Ризнык

Ростислав Баглай

Защитники:

Валерий Бондарь

Георги Гочолеишвили (Грузия)

Педро Энрике (Бразилия)

Иракли Азаров (Грузия)

Винисиус Тобиас (Бразилия)

Алаа Грам (Тунис)

Николай Матвиенко

Ефим Конопля

Николай Огарков

Марьян Фарина

Полузащитники:

Марлон Гомес (Бразилия)

Дмитрий Крыськив

Марьян Швед

Георгий Судаков

Кевин (Бразилия)

Антон Глущенко

Артем Бондаренко

Виктор Цуканов

Олег Очеретько

Егор Назарина

Алиссон (Бразилия)

Педриньо (Бразилия)

Невертон (Бразилия)

Нападающие:

Лассина Траоре (Буркина-Фасо)

Эгиналдо (Бразилия)

Кауан Элиас (Бразилия)

Когда стартует "Шахтер"

"Горняки" откроют официальный сезон в четверг, 10 июля, номинально домашним матчем первого раунда квалификации Лиги Европы против финского "Ильвеса".

Игра состоится на арене "Стожице" в словенской Любляне. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч в Финляндии состоится через неделю - 17 июля.