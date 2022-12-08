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Число использования артиллерии РФ снижается. Арестович о боях под Бахмутом

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 23:00
Число использования артиллерии РФ снижается. Арестович о боях под Бахмутом Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество использования артиллерии Российской Федерации под Бахмутом снижается. Скорее всего, оккупанты имеют проблемы со снарядами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Интересный факт, под Бахмутом существенно снижается количество применения российской артиллерии", - заявил Арестович.

Советник Офиса президента предполагает, что оккупанты имеют проблемы с боеприпасами.

"В основном работают танки, авиация", - добавил Арестович.

Напомним, что Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли удар по району сосредоточения артиллерии российских оккупантов.

В Украине погиб двадцатилетний волонтер медицинского батальона родом из Швеции.

Российские войска не прекращают попыток захватить Бахмут Донецкой области. Последние недели именно это направление проходит в сводках как горячая точка на Донбассе.

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