Бои за Бахмут: как выглядит самая горячая точка на Донбассе

Российские войска не прекращают попыток захватить Бахмут Донецкой области. Последние недели именно это направление проходит в сводках как самая горячая точка на Донбассе.

РБК-Украина публикует фото и видео из Бахмута.

Сегодня Бахмут находится под обстрелами, постоянно доносятся звуки взрывов. Россияне бьют по жилым кварталам, в городе много разрушенных домов, детских площадок и административных зданий. На улицах в основном военные, украинская армия ежедневно отражает атаки противника. Фото: разрушения в Бахмуте (Анастасия Рокитна/РБК-Украина)