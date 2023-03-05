Оккупанты пытаются найти "щель" между Марьинкой и Авдеевкой, - ВСУ

Оккупационные войска продолжают штурмовать украинские позиции на Донбассе. В частности, россияне пытаются найти "щель" между Марьинкой и Авдеевкой.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Делая аналитику по действиям врага, можно сказать, что 55 штурмов за вчера и сегодняшние утренние штурмы наших позиций могут свидетельствовать о том, что враг имеет целью найти щель для того, чтобы зайти именно на этом направлении - между Марьинкой и Авдеевкой", - заявил он.

Напомним, на фоне значительных потерь россиян, они решили изменить свою тактику в направлении Угледара Донецкой области.

Кроме того, морская пехота России под Угледаром Донецкой области понесла серьезные потери. Командование хочет восполнить потери мобилизованными.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях продолжаются ожесточенные бои, а ВСУ отразили сотни атак за последний месяц. Враг пытается захватить населенные пункты Марьинка и Угледар.

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