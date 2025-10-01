Осталось 5 дней: предпринимателей Украины предупредили о необходимости подать отчеты

Завершение переходного периода

Государственная служба статистики напомнила, что осталось всего 5 дней для представления отчетности за 2022-2025 годы. Конечный срок - 5 октября 2025 года.

Подать документы должны все предприятия, учреждения, организации и ФЛП, которые не предоставили данные в течение предыдущих лет. Речь идет о статистических отчетах, которые были отложены из-за военного положения.

Как подать отчетность

Подачу отчетности можно осуществить онлайн через "Кабинет респондента" или с использованием совместимого программного обеспечения.

На сайте Госстата в разделе "Для респондентов" доступны инструкции, образцы форм, календарь представления и другие справочные материалы. Это должно облегчить бизнесу выполнение обязанности в последние дни перед дедлайном.