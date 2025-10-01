RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Осталось 5 дней: предпринимателей Украины предупредили о необходимости подать отчеты

Фото: Предприятия Украины должны подать отчеты за три года войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес имеет всего несколько дней, чтобы подать накопленную отчетность. Обязательное представление восстановлено после решения парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госстата.

Завершение переходного периода

Государственная служба статистики напомнила, что осталось всего 5 дней для представления отчетности за 2022-2025 годы. Конечный срок - 5 октября 2025 года.

Подать документы должны все предприятия, учреждения, организации и ФЛП, которые не предоставили данные в течение предыдущих лет. Речь идет о статистических отчетах, которые были отложены из-за военного положения.

Как подать отчетность

Подачу отчетности можно осуществить онлайн через "Кабинет респондента" или с использованием совместимого программного обеспечения.

На сайте Госстата в разделе "Для респондентов" доступны инструкции, образцы форм, календарь представления и другие справочные материалы. Это должно облегчить бизнесу выполнение обязанности в последние дни перед дедлайном.

 

 

Предыстория

Летом 2025 года Верховная Рада приняла решение вернуть обязательную статистическую отчетность для предприятий и физических лиц-предпринимателей, которая была приостановлена во время военного положения.

Для бизнеса был установлен трехмесячный переходный период, чтобы предприниматели имели возможность подготовиться. Его завершение приходится на октябрь 2025 года.

Предоставить данные за предыдущие периоды также обязаны отдельные категории ФЛП. В то же время большинство физических лиц-предпринимателей (ФЛП) не привлечены к государственным статистическим наблюдениям и, соответственно, не подают отчетность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики