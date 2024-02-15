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Корабль и 950 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Украина, Четверг 15 февраля 2024 08:15
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Корабль и 950 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 15 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 15 февраля, составили 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 399 090 военных. Кроме того, ВСУ потопили корабль и уничтожили 47 ББМ и 54 артсистемы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 399090 (+950) человек ликвидировано;
  • танков - 6442 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12090 (+47) ед;
  • артиллерийских систем - 9620 (+54) ед.;
  • РСЗО - 984 ед.;
  • средства ПВО - 671 ед.;
  • самолетов - 332 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7404 (+33) ед.;
  • крылатые ракеты - 1882 ед.;
  • корабли/катера - 25 (+1) ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12691 (+29) ед.;
  • специальная техника - 1524 (+1) ед.

Уничтожение "Цезаря Куникова"

У берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщали, что причинами взрывов стал пожар на одном из российских кораблей.

Позже в Генштабе официально подтвердили, что ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма. Корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5. Разведчики показали и видео.

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