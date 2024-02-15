Корабль и 950 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 15 февраля, составили 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 399 090 военных. Кроме того, ВСУ потопили корабль и уничтожили 47 ББМ и 54 артсистемы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 399090 (+950) человек ликвидировано;
- танков - 6442 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин - 12090 (+47) ед;
- артиллерийских систем - 9620 (+54) ед.;
- РСЗО - 984 ед.;
- средства ПВО - 671 ед.;
- самолетов - 332 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7404 (+33) ед.;
- крылатые ракеты - 1882 ед.;
- корабли/катера - 25 (+1) ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12691 (+29) ед.;
- специальная техника - 1524 (+1) ед.
Уничтожение "Цезаря Куникова"
У берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщали, что причинами взрывов стал пожар на одном из российских кораблей.
Позже в Генштабе официально подтвердили, что ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма. Корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5. Разведчики показали и видео.
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