В Херсоне сегодня начнут подключать свет в жилые дома

Сегодня энергетики, вероятно, начнут подключать свет в жилые дома Херсона. Сейчас специалисты заживают критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонского облсовета Александра Самойленко в эфире телемарафона.

По его словам, электроэнергия уже подается на водопроводы, канализационно-насосные станции, очистные сооружения и источники теплоснабжения.

Вероятно, сегодня энергетики могут начать возвращать свет бытовым потребителям.

"Сегодня, возможно, завтра уже начнется такое более массовое подключение абонентов, что намного проще, чем запустить инфраструктуру крупных предприятий водоснабжения или водоотвода", - отметил Самойленко.

Напомним, вчера стало известно, что в освобожденном Херсоне заработали канализационная станция и очистные сооружения.

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