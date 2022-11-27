ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне сегодня начнут подключать свет в жилые дома

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 27 ноября 2022 11:37
В Херсоне сегодня начнут подключать свет в жилые дома Фото: в Херсоне сегодня начнут подключать свет в домах (GettyImage)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня энергетики, вероятно, начнут подключать свет в жилые дома Херсона. Сейчас специалисты заживают критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонского облсовета Александра Самойленко в эфире телемарафона.

По его словам, электроэнергия уже подается на водопроводы, канализационно-насосные станции, очистные сооружения и источники теплоснабжения.

Вероятно, сегодня энергетики могут начать возвращать свет бытовым потребителям.

"Сегодня, возможно, завтра уже начнется такое более массовое подключение абонентов, что намного проще, чем запустить инфраструктуру крупных предприятий водоснабжения или водоотвода", - отметил Самойленко.

Напомним, вчера стало известно, что в освобожденном Херсоне заработали канализационная станция и очистные сооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Электроэнергия
NEWS
В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе
В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины