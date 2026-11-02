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Осталась с 70 животными в Олешках: почему не эвакуировали зоозащитницу

16:36 02.11.2026 Пн
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Осталась с 70 животными в Олешках: почему не эвакуировали зоозащитницу Фото: Оккупированный город Олешки Херсонской области (facebook_com_Олешки_Херсонская_Область)
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Из оккупированных Олешек в Херсонской области до сих пор не все желающие смогли выехать на подконтрольную Украине территорию. Среди них - волонтер Алла Лихман-Малиш, которая занимается десятками кошек и собак.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на hromadske и заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Почему зоозащитница осталась в оккупации

По данным hromadske, Алла Лихман-Малиш находится в больнице. Женщина получила ранение на заминированной дороге, а от эвакуации отказалась, поскольку не могла забрать с собой всех подопечных - 30 кошек и 40 собак.

Недавно женщина подорвалась на мине, когда шла так называемой "трассой смерти" - по дороге от Олешек до соседнего села Раденск. Местные жители, несмотря на минную опасность и дроны, пользуются этим маршрутом, чтобы добраться до продуктов.

В то же время, в оккупированном городе остаются и другие люди, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию. Во время предварительной эвакуации удалось забрать не всех лежачих людей. Часть местных боялась возможной фильтрации в России, а жители окрестных деревень не все смогли добраться до места эвакуации из-за заминированных дорог.

Что говорят в Украине об эвакуации с животными

Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, что во время эвакуационной миссии главной задачей было спасти граждан Украины, а логистические возможности ограничены.

По его словам, в некоторых случаях украинская сторона передавала россиянам адреса заблокированных в домах людей. После разминирования маршрутов и разблокировки людей их доставляли к месту эвакуации, а затем они сами решали, куда ехать.

Лубинец подчеркнул, что работа над эвакуацией людей из Олешек продолжается. Относительно Аллы Лихман-Малиш, Украина уже обсуждала с российской стороной возможность ее выезда вместе с 70 животными.

"Я сразу сказал, если будет возможность, то мы заберем ее с 70 животными", - заявил омбудсмен.

Он также заверил, что украинская сторона готова эвакуировать зоозащитницу вместе с ее подопечными, если для этого будут соответствующие возможности.

Что известно об эвакуации из Олешек

Напомним, 31 октября в Украину прибыли эвакуированные жители Олешек, они ехали через Беларусь. Гуманитарный конвой вывез более 750 человек, большинство из которых отправились в Украину, а остальные - в Россию.

В тот же день уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о договоренности между Украиной и Россией о проведении регулярных гуманитарных миссий.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев готов прекратить боевые действия на всех участках фронта, если Москва предпримет аналогичный шаг. Он предположил, что результаты эвакуации в Олешках могут способствовать укреплению доверия и дальнейшему продвижению мирного процесса.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал гуманитарную операцию в Олешках успешной.

Во время режима тишины из городского морга Олешек удалось вывезти тела погибших военных и гражданских.

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