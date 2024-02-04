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Осталась от соседа. В США мужчина хотел сдать в музей часть ядерной ракеты

США, Воскресенье 04 февраля 2024 19:26
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Осталась от соседа. В США мужчина хотел сдать в музей часть ядерной ракеты Фото: в США мужчина нашел часть ядерной ракеты (bellevuebeatblog.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В США мужчина позвонил в музей авиации и предложил отдать часть ракеты, способной нести ядерный заряд. Ракету он нашел в гараже умершего соседа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог местной полиции.

Так, в полицию города Бельвью (штат Вашингтон) поступил звонок из музея Военно-воздушных сил в Дейтоне. В музее рассказали, что к ним обратился мужчина и предложил пожертвовать предмет, принадлежавший его умершему соседу. А сосед купил его на распродаже.

Когда на место происшествия прибыли взрывотехники, мужчина показал им ракету. Ею оказалась неуправляемая ракета класса "воздух-воздух" Douglas AIR-2 Genie, предназначенная для переноски ядерной боеголовки W25 мощностью 1,5 килотонны.

Взрывотехники выяснили, что ракета не представляет угрозы, поскольку она была без боеголовки и ракетного топлива. Фактически это был безопасный артефакт, поэтому ракету оставили у мужчины, чтобы тот ее реставрировал для музея.

Напомним, недавно в Червонограде Львовской области произошел взрыв, из-за которого ранения получили двое мужчин. Они нашли гранату на кладбище, но она неожиданно детонировала.

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