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Залишилась від cусіда. В США чоловік хотів здати в музей частину ядерної ракети

США, Неділя 04 лютого 2024 19:26
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Залишилась від cусіда. В США чоловік хотів здати в музей частину ядерної ракети Фото: в США чоловік знайшов частину ядерної ракети (bellevuebeatblog.com)
Автор: Дмитро Левицький

В США чоловік зателефонував в музей авіації та запропонував віддати частину ракети, здатної нести ядерний заряд. Ракету він знайшов у гаражі померлого сусіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог місцевої поліції.

Так, в поліцію міста Бельв'ю (штат Вашингтон) надійшов дзвінок з музею Військово-повітряних сил у Дейтоні. В музеї розповіли, що до них звернувся чоловік та запропонував пожертвувати предмет, який належав його померлому сусідові. А сусід придбав його на розпродажу.

Коли на місце події прибули вибухотехніки, чоловік показав їм ракету. Нею виявилася некерована ракета класу "повітря-повітря" Douglas AIR-2 Genie, призначена для перенесення ядерної боєголовки W25 потужністю 1,5 кілотонни.

Вибухотехніки з'ясували, що ракета не становить загрози, оскільки вона була без боєголовки та ракетного палива. Фактично це вже був безпечний артефакт, тому ракету залишили в чоловіка, щоб той її реставрував для музею.

Нагадаємо, нещодавно в Червонограді Львівської області стався вибух, через який поранення отримали двоє чоловіків. Вони знайшли гранату на кладовищі, але вона раптово здетонувала.

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