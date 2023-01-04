Остаются неизменными. В Минобороны раскрыли ближайшие планы России

По ее словам, Главное управление разведки МО считает, что Россия будет пытаться вынудить руководство Украины к переговорам силовым путем.

В частности, страна-агрессор планирует продолжить формирование дополнительных штурмовых подразделений и сосредоточит основные усилия на оккупации Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

При этом Маляр добавила, что, на фоне больших потерь руководство РФ активизирует призыв в первом квартале 2023 года, а именно объявит вторую волну "частичной мобилизации".

Также, по словам замминистра, из-за сокращения запасов высокоточных ракет Россия будет искать источники возобновления ракетного вооружения среди "дружеских стран". Также страна-агрессор будет чаще применять ударные БПЛА.