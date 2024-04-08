Зависимость от Китая угрожает способности Европы увеличить производство снарядов, - FT

Как напоминает издание, спрос на производство боеприпасов сильно вырос на фоне войны России против Украины. Снаряды являются одной из главных потребностей ВСУ. Оборонным компаниям Европы сложно наращивать производство снарядов, поскольку они сталкиваются с проблемами в поставках необходимого сырья - хлопка.

Председатель правления немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что Европа зависит от китайских хлопковых волокон "более чем 70 процентов".

"Существует риск(что Китай может задержать поставки хлопка по геополитическим причинам - ред.). Именно поэтому мы закупаем как можно больше, чтобы пополнить наши запасы", - добавил он.

Еще один собеседник FT, который работает в сфере оборонного производства, отметил, что существует огромный дефицит хлопка, что вызывает трудности в сфере ОПК.

По данным Центра международной торговли, на долю Китая приходится почти половина хлопка, который продают по всему миру. Крупнейшими импортерами этого сырья являются Германия, Швеция и Бельгия.

"(Зависимость от Китая - ред.) может представлять собой повышенный риск в будущем, когда мы и промышленность будем наращивать мощности и производство в Европе", подчеркнув при этом, что в настоящее время проблем с поставками нет", - рассказали FT в шведской оборонной компании Saab.

В свою очередь британская компания BAE Systems, которая производит боеприпасы для вооруженных сил Великобритании, заявила, что, несмотря на достаточные запасы сырья для производства боеприпасов, она "знает о потенциальных проблемах, связанных с доступностью хлопка в будущем", и активно взаимодействует со своими партнерами по этому вопросу.