Залягли на дно: як карантин впливає на злочинність в Україні

Уряд посилив карантин у відповідь на зростання числа хворих COVID-19 по всій країні. Як мінімум до 24 квітня в Україні оголошено режим надзвичайної ситуації. У зв'язку з цим правоохоронці перейшли на посилений режим роботи.

Для контролю за дотриманням правил карантину Міністерство внутрішніх справ вивело на вулиці майже 18 тисяч поліцейських і нацгвардійців. Загони поліції із залученням членів муніципальних формувань патрулюють вулиці, лісопаркові зони та зони відпочинку. Переважно, вони виявляють тих, хто порушує умови карантину, і виписують їм адмінпротоколи.

Інші силовики, наприклад, Служба безпеки України, також переорієнтували частину своїх співробітників на боротьбу з актуальними проблемами, пов'язаними з COVID-19. Так, СБУ станом на 6 квітня виявила дві ботоферми і 115 розповсюджувачів фейків про коронавірус в інтернеті.

Патрулі на вулицях, посилений моніторинг кіберпростору і самоізоляція населення, за словами представників МВС, дали свої результати. Керівництво міністерства запевняє, що за час карантину злочинність в Україні зменшилася на третину.

Тимчасовий спад

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в коментарі РБК-Україна уточнює, що в першу чергу знизилася статистика по квартирних крадіжках та крадіжках у громадському транспорті. При цьому і загальна криміногенна ситуація також істотно заспокоїлася.

"На даний момент злочинність знизилася... Мабуть, злочинці теж пішли на карантин і намагаються менше контактувати з іншими людьми", – зазначив Геращенко.

Згідно зі статистикою Нацполіції за 1-26 березня, протягом місяця у правоохоронні органи надходило щодня близько 26-30 тисяч дзвінків на лінію "102". У той же час, кількість зареєстрованих повідомлень з ознаками кримінальних правопорушень знизилася з 2,7 тисяч на початку місяця до 2,1 тисячі в кінці.

Найбільш помітно зменшення на прикладі грабежів та крадіжок. Пік грабежів припав на 7 березня (54 випадки), поступово він знизився до 26 зафіксованих злочинів. За фактами крадіжок статистика ще більш промовиста: на початку місяця близько 1000 повідомлень і тільки 649 – станом на кінець березня.

Очевидно, що економічна криза в умовах епідемії може призвести до мародерства. Серед об'єктів у зоні ризику, наприклад, дачні будинки, тимчасово залишені без належного нагляду. Також мародерів можуть спокусити закриті на карантин магазини техніки, парфумерії чи бутіки.

У той же час, поліція стверджує, що на даний момент випадки розбоїв і, тим більше, мародерства не зросли.

"Нема збільшення кількості злочинів. Не зафіксовано якихось резонансних випадків ні мародерства, ні розбійних нападів. Такого зараз немає", – сказала в коментарі РБК-Україна речник Головного управління Нацполіції в Київській області Віталія Грохольська.

Більш того, зниженню фактів злочинних нападів може сприяти і те, що в найбільш "жирних" місцях столичного регіону: в Обухівському та Києво-Святошинському районах почали функціонувати поліцейські пункти пропуску.

"Було розпорядження Київської обласної державної адміністрації створити КПП біля села Лісники Києво-Святошинському районі та поблизу села Козин Обухівського району в зв'язку з тим, що там перебувають хворі (коронавірусом, – ред.) люди. Це щоб контролювати в'їзд і виїзд, щоб, зокрема, не випускати з цих населених пунктів хворих", – пояснила Грохольська.

Експерти у правоохоронній сфері визнають, що жорсткі поліцейські заходи плюс небезпека зараження вірусом дійсно могли суттєво знизити рівень злочинності в країні.

"Я думаю, що це реальна статистика (щодо зниження рівня злочинності, – ред.), так як карантин дає можливості органам влади і особливо силовим структурам більшого контролю за населенням. Тому що їм зараз багато дозволено з точки зору порушення прав людини", – впевнений полковник міліції, колишній керівник УБОЗ Валерій Кур.

На його думку, в перший місяць карантину злочинність перейшла в "латентний режим", тобто ховається і від населення, і від правоохоронців.

"Вулична злочинність дійсно скорочується, як і інші види злочинів. Все, крім шахрайства, крім "кидалова" – тут рівень злочинності може зберігатися і навіть зростати. Це шахрайство відбувається під виглядом надання послуг, у тому числі медичних, або різноманітних продажів по інтернету і телефону", – вважає експерт.

У той же час, колишній оперативник впевнений: "затишшя" тимчасове, і ближче до кінця карантину українське суспільство очікує сплеск злочинності.

Після карантину

"Звичайно, буде сплеск. Він буде, по-перше, тому, що вони (злочинці, – ред.) "зголодніли", і вийде на вулиці, як наприкінці 1980 - початку 1990-их дуже велика маса "голодних" у всіх сенсах слова, і ображених, хто на бізнес, хто на чиновників", – заявив полковник міліції.

На його думку, погіршення загальної економічної ситуації і бажання людей після тривалої самоізоляції максимально соціалізуватися призведуть до зростання "відкритої" злочинності – грабежів і розбоїв.

"Буде також сплеск квартирних крадіжок та кишенькових крадіжок у транспорті. Люди забудуть, що є "зголоднілі", що антисоціальне середовище нікуди не зникло... Вони підуть і будуть готові і за 100 доларів напади здійснювати на заправки і на торгові точки", – упевнений Кур.

Досвідчений оперативник вважає, що держава вже зараз має зайнятися тим, щоби після закінчення пандемії максимально стримати стрімке зростання злочинності. Він пропонує відновити повноцінний формат роботи дільничних поліцейських, які займалися би не статистикою розкритих злочинів, а ефективною профілактикою для їх попередження.

Крім того, експерт звертає увагу МВС на необхідність якісної роботи карного розшуку. Це, за його словами, дозволить як запобігти, так і швидко розкрити вчинений злочин. Щоб не стати жертвою бандитів і злодіїв полковник міліції закликає пересічних громадян самим проявляти пильність і об'єднуватися в добровільні громадські формування.

"У нас зараз дуже багато молодіжних громадських організацій з'являються, вони такі "зубасті" – їм палець в рот не клади, є також об'єднання за місцем проживання, які кооперуються в чатах, спілкуються, все відслідковують. Дуже багато людей сформувалися в групи і це допоможе уникнути нападів, наприклад, на дачні ділянки... Ось це істотно допоможе (в боротьбі зі злочинністю, – ред.) нашим недореформованим правоохоронним органам", – впевнений Валерій Кур.

У МВС відмовилися говорити чи прогнозують зростання злочинності по закінченню карантину, але підкреслили, що в будь-якому випадку поліція готова його побороти.

"Ми можемо з упевненістю говорити тільки про те, що є зараз. Поліція готова (до сплеску злочинності, – ред.). Ми будемо реагувати на це швидко, тому що у нас зараз посилений процес несення служби", – підкреслив Антон Геращенко.

Рейди поліції в громадському транспорті та публічних місцях вже стали буденністю для жителів українських міст. Правоохоронці, користуючись даними їм надзвичайно широкими повноваженнями, активно відстежують і карають порушників карантину.

Злочинність, в свою чергу, на певний період взяла паузу. Але економічна ситуація швидше за все змусить її найближчим часом повернутися до відновлення "полювання" на громадян, які залишили зону самоізоляції.

Таким чином, ближче до кінця карантину у МВС буде все більше можливостей показати свою ефективність не тільки в ловлі "гуляк-безмасочників", але й небезпечних злочинців, які тимчасово сховалися від пильних поглядів силовиків.