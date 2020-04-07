Залегли на дно: как карантин влияет на преступность в Украине

Правительство ужесточило карантин в ответ на рост числа заболевших COVID-19 по всей стране. Как минимум до 24 апреля в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим правоохранители перешли на усиленный режим работы.

Для контроля за соблюдением правил карантина Министерство внутренних дел вывело на улицы почти 18 тысяч полицейских и нацгвардейцев. Отряды полиции с привлечением членов муниципальных формирований патрулируют улицы, лесопарковые зоны и зоны отдыха. Преимущественно они выявляют тех, кто нарушает условия карантина, и выписывают им админпротоколы.

Другие силовики, например Служба безопасности Украины, также переориентировали часть своих сотрудников на борьбу с актуальными проблемами, связанными с COVID-19. Так, СБУ по состоянию на 6 апреля обнаружила две ботофермы и 115 распространителей фейков о коронавирусе в интернете.

Патрули на улицах, усиленный мониторинг киберпространства и самоизоляция населения, по словам представителей МВД, дали свои результаты. Руководство министерства уверяет, что за время карантина преступность в Украине уменьшилась на треть.

Временный спад

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии РБК-Украина уточняет, что в первую очередь снизилась статистика по квартирным кражам и воровству в общественном транспорте. При этом и общая криминогенная ситуация также существенно успокоилась.

"На данный момент преступность снизилась… Видимо, преступники тоже ушли на карантин и стараются контактировать меньше с другими людьми", – отметил Геращенко.

Согласно статистике Нацполиции за 1-26 марта, в течение месяца в правоохранительные органы поступало ежедневно около 26-30 тысяч звонков на линию "102". В то же время количество зарегистрированных сообщений с признаками уголовных правонарушений снизилось с 2,7 тысяч в начале месяца до 2,1 тысячи в конце.

Наиболее заметно уменьшение на примере грабежей и воровства. Пик по грабежам пришелся на 7 марта (54 случая), постепенно он снизился до 26 зафиксированных преступлений. По фактам воровства статистика еще более красноречива: в начале месяца около 1000 сообщений и только 649 – по состоянию на конец марта.

Экономический кризис в условиях эпидемии может привести к мародерству. Среди объектов в зоне риска, к примеру, дачные дома, временно оставленные без надлежащего надзора. Также мародеров могут соблазнить закрытые на карантин магазины техники, парфюмерии или бутики.

В то же время полиция утверждает, что на данный момент случаи разбоев и, тем более, мародерства не возросли.

"Нет увеличения количества преступлений. Не зафиксировано каких-то резонансных случаев ни мародерства, ни разбойных нападений. Такого сейчас совершенно нет", – сказала в комментарии РБК-Украина спикер Главного управления Нацполиции в Киевской области Виталия Грохольская.

Более того, снижению фактов преступных нападений может способствовать и то, что в наиболее "жирных" местах столичного региона: в Обуховском и Киево-Святошинском районах – начали функционировать полицейские пункты пропуска.

"Было распоряжение Киевской областной государственной администрации создать КПП около села Лесники в Киево-Святошинском районе и около села Козин Обуховского района в связи с тем, что там находятся больные (коронавирусом, – ред.) люди. Это чтобы контролировать въезд и выезд, чтобы, в частности, не выпускать из этих населенных пунктов заболевших", – пояснила Грохольская.

Эксперты в правоохранительной сфере признают, что жесткие полицейские меры плюс опасность заражения вирусом действительно могли существенно снизить уровень преступности в стране.

"Я думаю, что это реальная статистика (относительно снижения уровня преступности, – ред.), так как карантин дает возможности органам власти и особенно силовым структурам большего контроля за населением. Потому что им сейчас многое дозволено с точки зрения нарушения прав человека", – уверен полковник милиции, бывший руководитель УБОПа Валерий Кур.

По его мнению, в первый месяц карантина преступность перешла в "латентный режим", то есть скрывается и от населения, и от правоохранителей.

"Уличная преступность действительно сокращается, да и другие виды преступлений. Все, кроме мошенничества, кроме "кидалова" – тут уровень преступности может сохраняться и даже увеличиваться. Это мошенничество происходит под видом предоставления услуг, в том числе медицинских, или разнообразных продаж по интернету и телефону", – считает эксперт.

Бывший оперативник уверен: "затишье" временно, и ближе к концу карантина украинское общество ожидает всплеск преступности.

После карантина

"Конечно, будет всплеск. Он будет, во-первых, потому, что они (преступники, – ред.) "изголодались", и выйдет на улицы как в конце 1980 - начале 1990-ых очень большая масса "голодных" во всех смыслах слова, и обиженных, кто на бизнес, кто на чиновников", – заявил полковник милиции.

По его мнению, ухудшение общей экономической ситуации и желание людей после длительной самоизоляции максимально социализироваться приведут к росту "открытой" преступности – грабежам и разбоям.

"Будет также всплеск квартирных краж и карманных краж в транспорте. Люди же забудут, что есть "изголодавшиеся", что антисоциальная среда никуда не исчезла… Они пойдут и будут готовы и за 100 долларов нападения совершать на заправки и на торговые точки", – уверен Кур.

Он считает, что государство уже сейчас должно заняться тем, чтобы по окончанию пандемии максимально сдержать стремительный рост преступности. Для этого эксперт предлагает возобновить полноценный формат работы участковых полицейских, которые занимались бы не статистикой раскрытых преступлений, а эффективной профилактикой для их предупреждения.

Кроме того, Кур обращает внимание МВД на необходимость качественной работы уголовного розыска. Это, по его словам, позволит как предотвратить, так и быстро раскрыть совершенное преступление. Чтобы не стать жертвой бандитов и воров, полковник милиции призывает рядовых граждан самим проявлять бдительность и объединяться в добровольные общественные формирования.

"У нас сейчас очень много молодежных общественных организаций появляются, они такие "зубастые" – им палец в рот не клади, есть также объединения по месту жительства, которые кооперируются в чатах, общаются, все отслеживают. Очень много людей сформировались в группы и это поможет избежать нападений, например, на дачные участки… Вот это существенно поможет (в борьбе с преступностью, – ред.) нашим недореформированным правоохранительным органам", – уверен Валерий Кур.

В МВД официально не стали говорить прогнозируют ли рост преступности по окончанию карантина, но подчеркнули, что в любом случае полиция готова его побороть.

"Мы можем с уверенностью говорить только о том, что есть сейчас. Полиция готова (к всплеску преступности, – ред.). Мы будем реагировать на это быстро, как раз потому что у нас сейчас усиленный процесс несения службы", – подчеркнул Антон Геращенко.

Рейды полиции в общественном транспорте и публичных местах уже стали обыденностью для жителей украинских городов. Правоохранители, пользуясь данными им чрезвычайно широкими полномочиями, активно отслеживают и наказывают нарушителей карантина.

Преступность, в свою очередь, на определенный период взяла паузу. Но экономическая ситуация, скорее всего, вынудит ее в ближайшее время вернуться к возобновлению "охоты" на граждан, покинувших зону самоизоляции.

Таким образом, ближе к концу карантина у МВД будет все больше возможностей показать свою эффективность не только в поимке "гуляк-безмасочников", но и опасных преступников, временно скрывшихся от силовиков.