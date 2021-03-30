Закупівлю "пакунків малюка" хочуть відновити через Prozorro. Комітет ВР підтримав закон

В Україні закупівлю "пакунків малюка" хочуть відновити через Prozorro. Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав відповідний законопроект №5064.

Закон пропонує визначити органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків закладами, що призначають і здійснюють виплату/видачу державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

У документі прописана вартість допомоги "пакунок малюка" у розмірі трьох прожиткових мінімумів на 1 січня відповідного бюджетного року та подальше визначення кінцевої ціни в результаті аукціону.

"Ми матимемо зниження видатків з державного бюджету при закупівлі товарів для комплектування допомоги "пакунок малюка" через систему Prozorro. Електронний аукціон вестиме до пониження кінцевої ціни, однак це не матиме жодного негативного впливу на якість товарів", - вказано у пояснювальній записці.

Члени комітету рекомендували парламенту прийняти законопроект за основу.

"При підготовці проекту до другого читання, комітет рекомендує врахувати пропозицію щодо незастосування розміру прожиткового мінімуму для визначення вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", - сказано у повідомленні.

Перший заступник глави комітету Михайло Цимбалюк підкреслив, що ситуація з прожитковим мінімумом є неоднозначною.

"Є прожитковий мінімум, визначений законом "Про державний бюджет України на 2021 рік", який значно менший за його реальну величину. Використовувати цю величину у розрахунку соціальних допомог - не коректно", - пояснив нардеп.