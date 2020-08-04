Закупівля неякісних тестів на COVID-19 в Херсоні: МОЗ не знайшов порушень

Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

При цьому лабораторного центру рекомендують на день припинити роботу для усунення проблем з документацією

Міністерство охорони здоров'я не виявила проблем з проведенням тестування на коронавірус в Херсонському лабораторному центрі. Раніше в Службі безпеки України заявили про можливу закупівлі неякісних тест-систем керівництвом лабораторії.

Про це повідомили у прес-службі Херсонської облдержадміністрації.

За словами виконуючого обов'язки генерального директора "Центру громадського здоров'я" Ігоря Кузіна, який у складі комісії МОЗ проводив перевірку в лабораторії, результатам тестування можна довіряти.

"Ми переконалися, що дослідження проводяться згідно з діючими наказами Міністерства охорони здоров'я і правил і процедур, розроблених і рекомендованих для впровадження на території всієї країни", - повідомив Кузін.

При цьому він зазначив, що комісія не перевіряла якість тест-систем, так як це входить до компетенції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Разом з тим, єдиним критерієм, який свідчить про якість будь-якого медичного виробу, в тому числі і зазначених тест-систем, є його наявність у спеціальному національному реєстрі. Тест-системи, якими користувався обласний лабораторний центр для проведення ПЛР-досліджень, у цьому переліку є", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на це, МОЗ рекомендували призупинити на один день роботу лабораторного центрі для усунення всіх проблем.

"У ході роботи ми з'ясували, що є певна категорія організаційних проблем і складнощів. Вони в основному пов'язані з нестачею кадрів і документальним забезпеченням діяльності установи. Щоб привести все у відповідність, ми рекомендуємо закрити лабораторію на один день", - підкреслив Кузін.

Нагадаємо, в кінці липня СБУ викрила закупівлю неякісних тест-систем на коронавірус на 2 млн гривень лабораторним центром Херсона.

При цьому раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що чверть тестів на коронавірус показують помилковий результат.