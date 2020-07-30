У Херсонській області викрили закупівлю неякісних COVID-тестів на 2 млн гривень

Фото: тест на коронавірус (РБК-Україна)

Підозрюють посадовців обласного лабораторного центру

Правоохоронці задокументували придбання неякісних тестів на коронавірус посадовцями Херсонського обласного лабораторного центру. Чиновники завдали державі збитків на понад 2 млн гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Попередньо, держустанова уклала договір на постачання 35 тисяч одиниць тест-систем для діагностування коронавірус, однак придбані засоби є не рекомендованими до використання у медичних закладах.

За фактом протиправної діяльності було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України - розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Громадяни, яких діагностували неякісними тестами, пройшли повторну перевірку на коронавірус.

Нагадаємо, майже четверта частина тестів на коронавірус може бути хибнонегативними; фактори, які впливають на достовірність результату дослідження, назвали у МОЗ.