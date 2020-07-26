ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Майже четверть тестів на COVID-19 можуть бути хибнонегативними, - МОЗ

Україна, Неділя 26 липня 2020 16:23
Майже четверть тестів на COVID-19 можуть бути хибнонегативними, - МОЗ
Фото: тест на коронавірус (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

На достовірність результату впливає ряд факторів

Близько четвертої частини ПЛР-тестів на коронавірус можуть показувати хибнонегативний результат. На достовірність результату дослідження може впливати низка факторів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За словами Степанова, результат дослідження на COVID-19 може бути хибнонегативним, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту.

Також на достовірність впливає дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії.

"За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибнонегативними", - заявив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 900 нових випадків коронавірусної інфекції; одужали від COVID-19 за добу всього 310 пацієнтів.

Крім того, заразилися коронавірусом загалом понад 16 млн жителів планети; вилікувалися від інфекції вже близько 10 млн людей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнитестыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся