Майже четверть тестів на COVID-19 можуть бути хибнонегативними, - МОЗ

Фото: тест на коронавірус (freepik.com)

На достовірність результату впливає ряд факторів

Близько четвертої частини ПЛР-тестів на коронавірус можуть показувати хибнонегативний результат. На достовірність результату дослідження може впливати низка факторів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За словами Степанова, результат дослідження на COVID-19 може бути хибнонегативним, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту.

Також на достовірність впливає дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії.

"За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибнонегативними", - заявив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 900 нових випадків коронавірусної інфекції; одужали від COVID-19 за добу всього 310 пацієнтів.

Крім того, заразилися коронавірусом загалом понад 16 млн жителів планети; вилікувалися від інфекції вже близько 10 млн людей.