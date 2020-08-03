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МОЗ перевіряє можливу закупівлю неякісних тестів на COVID-19 в Херсоні

Херсон, Понеділок 03 серпня 2020 12:44
МОЗ перевіряє можливу закупівлю неякісних тестів на COVID-19 в Херсоні
Фото: тест на коронавірус (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Раніше закупівлю неякісних тестів викрила СБУ

Міністерство охорони здоров'я направило в Херсон спеціальну комісію для перевірки інформації про закупівлю неякісних тест-систем для коронавірусу обласним лабораторним центром. До складу комісії увійшов виконуючий обов'язки генерального директора "Центру громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузин.

Про це повідомили у прес-службі Херсонської облдержадміністрації.

"Протягом дня Ігор Кузин у складі спеціальної комісії працювати над перевіркою інформації СБУ про нібито неякісних тест-системи для діагностики COVID-19, закуплених обласним лабораторним центром", - йдеться в повідомленні.

Деталі візиту комісії будуть представлені завтра, 4 серпня.

Зазначимо, станом на 3 серпня в Херсонській області зафіксовано один з кращих показників за кількістю хворих коронавірусом. В області підтверджено лише 230 випадків. Менше тільки в Луганській області - 128. Всього в країні виявлено понад 73 тисяч захворювань COVID-19.

Нагадаємо, минулого тижня Служба безпеки України повідомила, що Херсонський лабораторний центр придбав неякісні тести на коронавірус, чим завдав збитків державі у розмірі 2 млн гривень.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що майже чверть тестів на коронавірус можуть показувати помилковий результат.

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