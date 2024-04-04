Закупка дронов и РЭБ, борьба с воздушным террором. Зеленский рассказал о новой Ставке

Президент Владимир Зеленский сегодня, 4 апреля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили, среди прочего, вопросы ситуации на фронте, закупку средств РЭБ и беспилотников и противодействие воздушным ударам российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
"Ставка. Основные вопросы - фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона", - написал президент.
Зеленский отметил, что на Ставке был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского по ситуации на основных направлениях.
"Результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов. Данные разведок о дальнейших планах врага и наших ответных действиях", - рассказал глава государства.
Также на Ставке были заслушаны отчеты Министра обороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, речь шла также о подготовке новых соглашений.
"Поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе", - сказал Зеленский.
На Ставке сегодня начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о борьбе с инструментами российского воздушного террора.
"Результаты использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО. Ряд поручений по дальнейшему совершенствованию наших тактик", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что этой ночью захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета". На данный момент известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки по Харькову.
Как отметили в Воздушных силах ВСУ, ночью 4 апреля противник атаковал Харьков и область ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области (РФ). Всего зафиксированы пуски 20 "шахедов". ПВО сбила 11 из них. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной удар оккупантов по Харькову. Глава государства заявил, что укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины поможет сохранить жизнь, и подчеркнул, что "российские террористы будут отвечать" за такие атаки.
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