Закрытие ФЛП в ЦНАП: как подать заявление о прекращении деятельности

Украинцы стали чаще закрывать ФЛП в 2024 году. Такую услугу можно получить и в центрах предоставления административных услуг.

Как зарегистрировать прекращение предпринимательской деятельности в ЦНАП, РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Как закрыть ФЛП в ЦНАП

Закрыть ФЛП можно в ЦНАПе. Для этого нужно подать заявление установленного образца касательно государственной регистрации физического лица-предпринимателя (форма 1), объясняет чиновница.

"ФЛП официально прекращает свою деятельность с момента внесения записи о закрытии в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - отмечает Наталья Шамрай.

Заявление на получение такой услуги можно подать в ЦНАП:

лично;

через представителя;

или отправить документы по почте (рекомендованным письмом).

В случае подачи заявления о государственной регистрации почтовым отправлением подлинность подписи заявителя должна быть нотариально удостоверена, обращает внимание она.

Также заявление на получение услуги можно подать онлайн на сайте "Дія".

Как закрыть ФЛП на портале "Дія"

На портале Дія отмечается, что закрыть бизнес можно без участия госрегистратора. Прекращение ФЛП происходит без участия человека, а данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра (ЕГР).

Воспользоваться услугой могут физические лица-предприниматели, имеющие РНУКПН или использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика. Для этого необходимо:

авторизоваться на портале Дія;

выбрать услугу "Автоматическое закрытие ФЛП"

нажать "Подать заявление";

проверить все ли данные правильные - необходимая информация подтянется в заявление из ЕГР;

подписать заявление электронной подписью ФЛП или КЭП физического лица.

После этого данные о закрытии ФЛП автоматически поступят в ЕГР и в налоговую по месту регистрации. Статус заявления можно проверить в разделе "Услуги" – "Заказанные услуги".

Ранее сообщалось, что украинские ФЛП массово закрываются. За первое полугодие 2024 года в Украине закрылось почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го. Аналитики объясняют, что сворачивание части бизнеса происходит на фоне увеличения регистраций новых компаний и ФЛП.