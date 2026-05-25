Закрытые рейтинги мэра Киева: кто оказался в первой пятерке рядом с Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко до сих пор является лидером в закрытых опросах относительно будущего главы столицы. В то же время есть ряд украинских деятелей, которые тоже могли бы побороться за должность в случае выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты одного из опросов, которым располагает издание.
Согласно результатам этого опроса о выборе пера столицы, который проводился в марте, Кличко остается первым в рейтингах с почти 30%.
Второй в рейтинге с 6,5% - начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, а третий показатель в 6,3% - у нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
За ними с минимальным отрывом идут шоумен и волонтер Сергей Притула, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, украинский чемпион по боксу Александр Усик, начальник КГВА Тимур Ткаченко и бизнесмен Гарик Корогодский.
В то же время почти 22% респондентов - не определились.
Напомним, в феврале этого года стало известно, что компания Active Group совместно с изданием "Политарена" также провела социологическое исследование "Отношение киевлян к городской власти".
По результатам опроса действующий мэр Киева Виталий Кличко и его политическая сила "УДАР" также возглавляли электоральные рейтинги. В частности, за Кличко были бы готовы отдать голос 30,3% избирателей, а за партию "УДАР" - 14% респондентов.
Также важно отметить, что ранее в партии "УДАР" выступили против проведения выборов во время войны. Там заявили, что для начала нужно достичь прекращения огня и старта мирного процесса.