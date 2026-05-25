Закрытые рейтинги мэра Киева: кто оказался в первой пятерке рядом с Кличко

Согласно результатам этого опроса о выборе пера столицы, который проводился в марте, Кличко остается первым в рейтингах с почти 30%.

Второй в рейтинге с 6,5% - начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, а третий показатель в 6,3% - у нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

За ними с минимальным отрывом идут шоумен и волонтер Сергей Притула, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, украинский чемпион по боксу Александр Усик, начальник КГВА Тимур Ткаченко и бизнесмен Гарик Корогодский.

В то же время почти 22% респондентов - не определились.