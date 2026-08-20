Блокировка портов: аналитики предупредили об остановке предприятий и убытках в миллиарды

Блокировка портов фактически лишила украинские горно-металлургические предприятия возможности работать на экспорт. Альтернативные маршруты настолько дорогостоящи, что для части производителей дешевле временно остановить добычу, чем работать с убытками.

Насколько серьезными могут быть последствия, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на аналитику экспертов в материале "Экономической правды".

Экспорт руды под угрозой

Цена вопроса – потеря около 500 млн долларов экспортной выручки только во втором полугодии, отмечается в публикации. Но последствия выходят далеко за пределы отрасли: сокращение налоговых поступлений, валютной выручки, грузовой базы Укрзализныци и рабочих мест в промышленных регионах.

Больше всего от блокировки портов пострадал железорудный сектор, который в значительной степени ориентировался на морские поставки в Китай и другие отдаленные рынки.

В 2025 году Украина экспортировала более 31 млн. тонн железорудного сырья, из которых около 55%, или почти 17 млн. тонн, отправлялось морем.

Из-за блокирования портов уже остановлено производство на Полтавском и Южном ГОКах.

Эксперты предупреждают: если судоходство не возобновится, в течение нескольких недель простои могут распространиться на другие предприятия.

Альтернативные пути убыточны

"У предприятий нет маржи, которая позволяла бы покрывать такие логистические расходы. Экспорт через западные пограничные переходы стал убыточным. Дешевле вообще временно остановить добычу", – пояснил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.



Тонна железной руды в Китае стоит около 100 долларов, в то время как только доставка по железной дороге в польский Гданьск добавляет по меньшей мере 68 долларов на тонне. Маршрут через румынскую Констанцу может быть еще дороже.



Ситуацию усугубляют высокие цены на электроэнергию, падение мировых цен на руду, введение эконалога CBAM, квоты ЕС и повышение тарифов Укрзализныци на 30%. В таких условиях сухопутная логистика не только дороже, но и физически не может заменить морские объемы.

Предприятия просто остановятся

Наиболее уязвимыми остаются предприятия, не имеющие значительного внутреннего потребления руды.

Так, группа Ferrexpo не имеет в Украине собственных сталеплавильных мощностей, поэтому ее бизнес полностью зависит от экспорта – все произведенные окатки уходили за границу.

Поэтому при отсутствии дополнительного финансирования и восстановления полноценных отгрузок, имеющихся денежных ресурсов Ferrexpo хватит лишь до середины сентября, говорят в компании.

Не лучше ситуация – у Группы Метинвест: там предупредили, что добыча на Объединенном ГОКе (Северный, Центральный и Ингулецкий) в августе может сократиться на 30%, из-за чего месячные объемы перевозок продукции ГОКов Укрзализныцей упадут на 1,3 млн тонн.



Дополнительным бременем на предприятии стало повышение тарифов Укрзализныци на 30%: в сочетании с длинной логистикой это увеличило долю железнодорожного тарифа в себестоимости металла в два-три раза.

"Это ставит под угрозу выживание не только ГОКов, но и меткомбинатов, ведь выплавка тонны стали генерирует четыре тонны железнодорожных перевозок", - говорят в Метинвесте.

Потери достигнут 500 млн долларов

По оценкам Dragon Capital, если морской экспорт руды будет оставаться заблокированным, Украина может потерять около 500 млн. долларов экспортной выручки только во втором полугодии.

Впрочем, последствия выходят далеко за пределы отрасли: сокращение налоговых поступлений, валютной выручки, грузовой базы Укрзализныци и рабочих мест в промышленных регионах.



Восстановление безопасной работы морского коридора должно стать государственным приоритетом. Параллельно необходимо снизить внутреннюю тарифную нагрузку и добиваться от ЕС поддержки альтернативных маршрутов и пересмотра торговых ограничений.