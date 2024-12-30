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В Украине возобновили работу первых трех реестров через 10 дней после атаки

Украина, Понедельник 30 декабря 2024 10:16
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В Украине возобновили работу первых трех реестров через 10 дней после атаки Фото: Три реестра заработали через 10 дней после атаки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство юстиции Украины возобновило работу трех нотариальных реестров. Через десять дней после атаки заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

"Теперь нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все нотариальные действия, которые были совершены во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней.

"Работаем над открытием других реестров. Следите за обновлениями", - добавили в Минюсте.

В то же время, восстановление ключевых реестров, в частности Государственного реестра актов гражданского состояния, Единого государственного реестра и Государственного реестра прав, продолжается.

Масштабная атака

Напомним, 19 декабря была осуществлена масштабная атака на реестры Украины. Была приостановлена работа единых и государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко рассказал, что на полное восстановление государственных реестров Минюсту понадобится около двух недель.

Кабинет министров решил автоматически продлить на месяц действующие бронирования от мобилизации. Такое решение приняли из-за кибератаки на государственные реестры.

Как заявил народный депутат Александр Федиенко, причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции Украины мог быть как фишинг, так и подкуп работников, которые имели доступ к этим реестрам.

Подробно о кибератаке читайте в материале РБК-Украина.

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Министерство юстиции Украины
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