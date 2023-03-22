Закрыла лазейку. Чехия ужесточила запрет выдачи виз россиянам и белорусам

Согласно решению, до марта 2024 года в стране будет действовать запрет на предоставление виз гражданам Беларуси и РФ - включая имеющих более одного гражданства, за исключением гуманитарных случаев.

К тому же, министерство иностранных дел Чехии предложило расширить перечень случаев, когда разрешается представление ходатайств о разрешениях на проживание для украинцев в Чехии в посольства в Украине.

Ранее такие случаи касались украинцев, которые обращаются за разрешением на проживание для обучения и которым предоставлена временная защита в другой стране ЕС или подавших заявление на его получение. Теперь речь идет и о случаях

воссоединение семьи;

научные исследования.

А также заявления чешских эмигрантов на жительство и заявления на трудоустройство.

"МИД планирует в будущем расширить круг приемлемых заявок, но учитывая развитие ситуации с безопасностью в Украине, пока невозможно определить сроки этого шага", - подчеркнули в МИД.

Напомним, в сентябре прошлого года Чехия выступила против выдачи гуманитарных виз россиянам.

Ранее мы также писали, что россиянам кардинально усложнили получение виз в Европу.

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