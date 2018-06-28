Закріплення у Конституції намірів про вступ до ЄС і НАТО консолідує Україну, - Турчинов

Секретар РНБО привітав українців із Днем Конституції

Закріплення у Конституції намірів України про вступ до Євросоюзу і НАТО ще більше консолідує державу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов з нагоди Дня Конституції, передає прес-служба РНБО.

"Закріплення у Конституції стратегічної мети - членства у Європейському союзі і Північноатлантичному Альянсі, ще більше консолідуватиме Україну", - зазначив Турчинов.

За його словами, з огляду на небезпеки, з якими стикається Україна, народу потрібно об'єднуватися.

"Гасло Майдану зараз як ніколи актуальне - "Поки ми єдині, ми - непереможні!", - сказав Турчинов.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що президент України Петро Порошенко готовий найближчим часом подати до Верховної ради поправку до преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО.

Зокрема, Порошенко зазначив, що можливість зібрати триста голосів за це важливе рішення в нинішньому складі Верховної ради є.