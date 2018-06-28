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Закрепление в Конституции намерений о вступлении в ЕС и НАТО консолидирует Украину, - Турчинов

НовостиПолитика    28.06.2018 - 11:33
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)

Секретарь СНБО поздравил украинцев с Днем Конституции

Закрепление в Конституции намерений Украины о вступлении в Евросоюз и НАТО еще больше консолидирует государство. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов по случаю Дня Конституции, передает пресс-служба СНБО.

"Закрепление в Конституции стратегической цели - членства в Европейском союзе и Североатлантическом Альянсе, еще больше будет консолидировать Украину", - отметил Турчинов.

По его словам, учитывая опасности, с которыми сталкивается Украина, народу нужно соединяться.

"Лозунг Майдана сейчас как никогда актуален - "Пока мы едины, мы - непобедимы!", - сказал Турчинов.

Напомним, недавно сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко готов в ближайшее время подать в Верховную раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.

В частности, Порошенко отметил, что возможность собрать триста голосов за это важное решение в нынешнем составе Верховной рады есть.

Право крымских татар на самоопределение закрепят в Конституции, - Порошенко Турчинов считает принятие закона о нацбезопасности важным шагом, приближающим Украину к НАТО
Теги публикации: Конституция, Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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