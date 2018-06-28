Закрепление в Конституции намерений о вступлении в ЕС и НАТО консолидирует Украину, - Турчинов

Секретарь СНБО поздравил украинцев с Днем Конституции

Закрепление в Конституции намерений Украины о вступлении в Евросоюз и НАТО еще больше консолидирует государство. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов по случаю Дня Конституции, передает пресс-служба СНБО.

"Закрепление в Конституции стратегической цели - членства в Европейском союзе и Североатлантическом Альянсе, еще больше будет консолидировать Украину", - отметил Турчинов.

По его словам, учитывая опасности, с которыми сталкивается Украина, народу нужно соединяться.

"Лозунг Майдана сейчас как никогда актуален - "Пока мы едины, мы - непобедимы!", - сказал Турчинов.

Напомним, недавно сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко готов в ближайшее время подать в Верховную раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.

В частности, Порошенко отметил, что возможность собрать триста голосов за это важное решение в нынешнем составе Верховной рады есть.