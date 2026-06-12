Загранпаспорт придется ждать дольше, украинцев предупредили о задержках

В Украине возможны временные задержки по изготовлению и выдаче загранпаспортов и других паспортных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полиграфкомбинат "Украина" в Facebook.
Как отмечается в сообщении, главной причиной смещения сроков являются постоянные комбинированные атаки России на Киев с применением дронов и баллистических ракет.
Из-за чрезвычайных угроз предприятие вынуждено останавливать производственные процессы во время воздушных тревог, чтобы эвакуировать работников в хранилища.
Остановка и повторный запуск высокотехнологичного промышленного оборудования является сложным процессом. Перевод техники в безопасный режим, а затем его настройка после отбоя тревоги требует значительного времени и дополнительных технологических операций, что влияет на скорость печати документов.
Граждан просят с пониманием отнестись к ситуации. Несмотря на обстрелы и сложные условия, трудовой коллектив комбината работает в максимальном режиме, чтобы обеспечить непрерывность производства и как можно быстрее выдать готовые паспорта.
В сообщении полиграфкомбината сказано, что оговорка о возможных задержках в оформлении паспортов в период действия военного положения является официальной.
Узнать, на каком этапе находится ваш документ, можно самостоятельно через специальный сервис "Проверка состояния оформления документов" на официальном сайте ДМС.
Напомним, ранее на сайте Кабинета министров Украины зарегистрировали петицию с просьбой вернуть графу "национальность" в официальные документы украинцев.
Инициатива предлагает восстановить сведения об этническом происхождении в свидетельствах о рождении, бумажных паспортах, ID-картах и цифровом приложении "Дія".