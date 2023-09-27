ua en ru
Ср, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский подписал закон о новом способе наказания в Украине

Среда 27 сентября 2023 05:55
UA EN RU
Зеленский подписал закон о новом способе наказания в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал закон №9185, который позволит ввести в Украине новый способ наказания - пробационный надзор. Он будет альтернативой ограничению или лишению свободы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в карточке законопроекта.

Пробоциональное наблюдение предполагает влияние на правонарушителя без изоляции от общества в течение от года до пяти лет, для несовершеннолетних один-два года.

Он является альтернативой ограничению свободы. При этом депутаты считают необходимым пробационным надзором заменить арест во всех санкциях, кроме уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими.

Данное наказание возможно в случае:

  • уклонение от уплаты алиментов,
  • разглашение банковской тайны,
  • домашнего насилия,
  • принуждение к вступлению в половую связь.

Всего таких пунктов более 140-ти.

Новая инициатива правительства

Напомним,Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о цифровизации исполнительного производства, которым предлагается закрыть лазейки для должников.

Законопроект предлагает налагать арест на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя должны не продлевать депозитные договоры, извещая исполнителя о сумме депозита, а затем налагать арест и передавать их в счет погашения долга.

При наличии сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников территориальные органы МВД будут отказывать в совершении регистрационного действия. Эта норма существовала и раньше, но сейчас усовершенствованная.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Министерство юстиции Украины
NEWS
ВСУ достигли окраины Новопрокоповки, а РФ перебросила войска в Токмак, - ISW
ВСУ достигли окраины Новопрокоповки, а РФ перебросила войска в Токмак, - ISW
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне