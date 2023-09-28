Преступление без тюрьмы. Как действительно будет работать новый вид наказания для украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минюста Дениса Малюськи в эфире телемарафона.

Цель реформы

"Ключевая цель - чтобы было меньше рецидивов, чтобы преступления повторялись существенно меньше, чем это было до введения реформы", - отметил Малюська.

Министр также объяснил, что когда человек попадает в тюрьму - он набирается негативного опыта, теряет трудовые навыки и затем выходит на свободу и очень часто совершает повторные преступления.

"Когда назначалось наказание в виде ареста - это краткосрочное мероприятие, арест это не лишение свободы, поэтому временные рамки для него ограничены. Мы ожидаем, что часть людей, которые могли попасть в тюрьму безосновательно потому, что действительно необходимости не было, возможно, попадут под пробационный надзор. Речь идет о том, что больше возможностей появится у суда, чтобы выяснить, что в конкретном случае нужно. Если отправить в тюрьму - потом выйдет преступник еще больше, чем он туда попал", - считает Малюська.

Как это будет работать

Он также добавил, что пробационный надзор предусматривает работу с человеком, чтобы убрать риски, в результате которых совершены преступления. В качестве примера Малюська приводит случаи злоупотребления алкоголем или проявления агрессии. По его словам, есть программы, которые должны научить человека, приучить контролировать агрессию или избавиться от алкоголизма.

"Для этого не нужно отправлять в тюрьму, напротив, попадание в тюрьму может усугубить ситуацию", - резюмировал он.

Отметим, пробационный надзор как наказание в Украине смогут назначать за такие преступления, как, в частности: нанесение телесных повреждений, домашнее насилие, эксплуатация детей, кража, мошенничество и т.д. Детальнее о новой инициативе - читайте в материале РБК-Украина.