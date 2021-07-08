RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Закони про "Дія.City" та захист екології: у СН розповіли, що Рада розгляне на позачергових

Автор: Юлія Струк

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях Верховної ради наступного тижня можуть розглянути ряд екологічних законів та проект щодо "Дія. City". Вона прогнозує роботу парламенту до пізньої ночі.

Про це парламентар повідомила у коментарі РБК-Україна.

"Думаю, що до пізньої ночі будемо працювати... На позачергових планується цілий ряд законопроектів екологічного комітету - це і контроль за промисловим забрудненням, і законопроект про смарагдову мережу, і законопроект, який стосується збереження лісів", - сказала нардеп.

Кравчук додала, що на розгляді будуть і закони цифрового комітету.

"Також будуть законопроекти цифрового комітету, зокрема "Дія. City", який робить стимули для розвитку IT-підприємництва в Україні", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, ВР наступного тижня планує два позачергових засідання - у вівторок та четвер. Однак спочатку "Слуга народу" проведе засідання фракції.

Як писало РБК-Україна, парламент планує ще декілька разів збиратися на позачергове засідання до закінчення поточної сесії. Водночас спікер Ради Дмитро Разумков не виключав проведення засідань ВР і після закриття сесії.

Читайте РБК-Україна в Google News
внеочередное заседаниеЄвгенія КравчукВерховна рада