Закони про "Дія.City" та захист екології: у СН розповіли, що Рада розгляне на позачергових

"Думаю, що до пізньої ночі будемо працювати... На позачергових планується цілий ряд законопроектів екологічного комітету - це і контроль за промисловим забрудненням, і законопроект про смарагдову мережу, і законопроект, який стосується збереження лісів", - сказала нардеп.

Кравчук додала, що на розгляді будуть і закони цифрового комітету.

"Також будуть законопроекти цифрового комітету, зокрема "Дія. City", який робить стимули для розвитку IT-підприємництва в Україні", - зазначила парламентар.