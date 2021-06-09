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Разумков не виключає позачергові засідання Ради після закриття сесії

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Україна, Середа 09 червня 2021 11:42
Разумков не виключає позачергові засідання Ради після закриття сесії Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков не виключив позачергові засідання парламенту уже після закриття цієї сесії. Народні депутати працюватимуть у сесійній залі до середини липня, а потім йдуть на канікули до вересня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Рада не піде на канікули. Народні депутати завжди повинні працювати. У нас немає канікул. Лише три пленарних тижні залишилось до завершення сесії. Наступна сесія розпочнеться у вересні. Якщо буде необхідність, теоретично ми можемо збиратися і на позачергові сесії ВРУ. Але станом на зараз так питання не стоїть", - сказав очільник парламенту.

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