Разумков не виключає позачергові засідання Ради після закриття сесії
Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков не виключив позачергові засідання парламенту уже після закриття цієї сесії. Народні депутати працюватимуть у сесійній залі до середини липня, а потім йдуть на канікули до вересня.
"Рада не піде на канікули. Народні депутати завжди повинні працювати. У нас немає канікул. Лише три пленарних тижні залишилось до завершення сесії. Наступна сесія розпочнеться у вересні. Якщо буде необхідність, теоретично ми можемо збиратися і на позачергові сесії ВРУ. Але станом на зараз так питання не стоїть", - сказав очільник парламенту.
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