ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада наступного тижня планує два позачергові засідання

Новость на русском →
Київ, Четвер 08 липня 2021 16:37
Рада наступного тижня планує два позачергові засідання Фото: Рада двічі збиратиметься на позачергове засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада наступного тижня планує два позачергових засідання. Однак спочатку "Слуга народу" проведе засідання фракції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від СН Юлію Гришину в Telegram.

"У понеділок планується засідання фракції. А у вівторок і четвер - позачергові засідання парламенту", - розповіла вона.

Нардеп додала, що на засіданні фракції нардепи "Слуги народу" хочуть обговорити цілу низку законопроектів, зокрема, щодо корпоративного управління в державних підприємствах.

Нагадаємо, Рада планує ще декілька разів збиратися на позачергове засідання до закінчення поточної сесії. Водночас глава парламенту Дмитро Разумков не виключав проведення засідань ВР і після закриття сесії.

Читайте РБК-Україна в Google News
внеочередное заседание Верховна рада Слуга народа
NEWS
В Україні спалах "Дельта" штаму можливий вже в липні
В Україні спалах "Дельта" штаму можливий вже в липні
DAILY
Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні