Закони про "Дія.City" та захист екології: у СН розповіли, що Рада розгляне на позачергових

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях Верховної ради наступного тижня можуть розглянути ряд екологічних законів та проект щодо "Дія. City". Вона прогнозує роботу парламенту до пізньої ночі.

Про це парламентар повідомила у коментарі РБК-Україна .

"Думаю, що до пізньої ночі будемо працювати... На позачергових планується цілий ряд законопроектів екологічного комітету - це і контроль за промисловим забрудненням, і законопроект про смарагдову мережу, і законопроект, який стосується збереження лісів", - сказала нардеп.

Кравчук додала, що на розгляді будуть і закони цифрового комітету.

"Також будуть законопроекти цифрового комітету, зокрема "Дія. City", який робить стимули для розвитку IT-підприємництва в Україні", - зазначила парламентар.