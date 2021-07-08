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Закони про "Дія.City" та захист екології: у СН розповіли, що Рада розгляне на позачергових

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Україна, Четвер 08 липня 2021 17:52
Закони про "Дія.City" та захист екології: у СН розповіли, що Рада розгляне на позачергових Фото: в "Слузі народу" розповіли про порядок денний позачергових засідань Ради на наступному тижні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях Верховної ради наступного тижня можуть розглянути ряд екологічних законів та проект щодо "Дія. City". Вона прогнозує роботу парламенту до пізньої ночі.

Про це парламентар повідомила у коментарі РБК-Україна.

"Думаю, що до пізньої ночі будемо працювати... На позачергових планується цілий ряд законопроектів екологічного комітету - це і контроль за промисловим забрудненням, і законопроект про смарагдову мережу, і законопроект, який стосується збереження лісів", - сказала нардеп.

Кравчук додала, що на розгляді будуть і закони цифрового комітету.

"Також будуть законопроекти цифрового комітету, зокрема "Дія. City", який робить стимули для розвитку IT-підприємництва в Україні", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, ВР наступного тижня планує два позачергових засідання - у вівторок та четвер. Однак спочатку "Слуга народу" проведе засідання фракції.

Як писало РБК-Україна, парламент планує ще декілька разів збиратися на позачергове засідання до закінчення поточної сесії. Водночас спікер Ради Дмитро Разумков не виключав проведення засідань ВР і після закриття сесії.

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