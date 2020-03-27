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Закони про банки та ринок землі винесуть на позачергове засідання у понеділок, - нардеп

Новини » Політика     27.03.2020 - 23:26
Закони про банки та ринок землі винесуть на позачергове засідання у понеділок, - нардеп
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Очікується, що закони будуть прийняті

Закони про банки та ринок землі винесуть на позачергове засідання у понеділок, 30 березня. Про це журналістам розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, буде проголосований антикризовий пакет уряду.

"Так, інші два головні питання, які будуть розглядатися: закон про націоналізовані банки та закон про вільний обіг землі", - заявив Потураєв.

Відповідаючи на уточнююче запитання РБК-Україна у керівництві фракції "Слуга народу" також підтвердили, що закон "про банки" та закон "Про відкриття ринку землі" планується прийняти у понеділок, 30 березня.

РБК-Україна писало, що під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни до законопроекту про ринок землі. Зокрема, визначено, що закон вступить в дію з 1 липня 2021, а також домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

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