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У законопроекті про олігархів уточнили критерії внесення до реєстру, - Веніславський

Автор: Валерія Поліщук

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Комітет Ради з питань нацбезпеки сформулював 13 комплексних поправок до законопроекту про олігархів. Зокрема, в документі уточнили критерії внесення олігархів до реєстру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Слуга народу".

За словами Веніславського, комітет врахував багато істотних положень, які зробили застосування критеріїв закону про олігархів чіткіше, а також унеможливили уникнути внесення до Реєстру осіб, які мають значний вплив на економічне і політичне життя країни.

"Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції. Уточнили наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди повинна подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа", - заявив він.

При цьому він додав, що також Комітет уточнив Положення про заборону фінансування олігархами політичної діяльності, мітингів, політичних партій, заборону здійснення внесків до виборчих фондів політичних партій і кандидатів, крім власних.

Нагадаємо, вчора комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді прийняти закон про олігархів.

Раніше в Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів.

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Слуга народа