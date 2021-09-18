ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У законопроекті про олігархів уточнили критерії внесення до реєстру, - Веніславський

Новость на русском →
Субота 18 вересня 2021 20:22
У законопроекті про олігархів уточнили критерії внесення до реєстру, - Веніславський Фото: представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Комітет Ради з питань нацбезпеки сформулював 13 комплексних поправок до законопроекту про олігархів. Зокрема, в документі уточнили критерії внесення олігархів до реєстру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Слуга народу".

За словами Веніславського, комітет врахував багато істотних положень, які зробили застосування критеріїв закону про олігархів чіткіше, а також унеможливили уникнути внесення до Реєстру осіб, які мають значний вплив на економічне і політичне життя країни.

"Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції. Уточнили наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди повинна подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа", - заявив він.

При цьому він додав, що також Комітет уточнив Положення про заборону фінансування олігархами політичної діяльності, мітингів, політичних партій, заборону здійснення внесків до виборчих фондів політичних партій і кандидатів, крім власних.

Нагадаємо, вчора комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді прийняти закон про олігархів.

Раніше в Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа
NEWS
Moderna захищає від госпіталізації краще за інші СOVID-вакцини, -CDC
Moderna захищає від госпіталізації краще за інші СOVID-вакцини, -CDC
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт