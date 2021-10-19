ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Новий закон про столицю відновить місцеве самоврядування у Києві, - нардеп

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 10:26
Новий закон про столицю відновить місцеве самоврядування у Києві, - нардеп Фото: новий закон про столицю відновить місцеве самоврядування в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Питання ухвалення закону про столицю, який відновить роль місцевого самоврядування у Києві, актуальне вже понад 7 років. Це є важливим для втілення в життя реформи децентралізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Віталія Безгіна під час прес-конференції "Презентація проекту закону про місто Київ - столицю України".

За його словами, наразі Київ залишається єдиною адміністративно-територіальною одиницею, яку ця реформа не торкнулася.

"Питання визначення статусу Києва знову на порядку денному. Воно актуальне вже щонайменше 7 років. Київ - європейська столиця, яку так і не торкнулися позитивні зміни, що дає нам реформа децентралізації. Зокрема, щодо повноважень місцевого самоврядування. Водночас документ нарешті відновлює автономію місцевого самоврядування у місті. Також законопроект пропонує відмежувати представництво державної виконавчої влади від самоврядних управлінських рішень. За нею залишиться координація територіальних органів виконавчої влади, реалізація державних програм, а також наглядові повноваження", - підкреслив Віталій Безгін.

Експерти під час прес-конференції наголосили, що чинна система управління в Києві повністю суперечить принципу поділу влади в Україні.

Також депутат Безгін додав, що документ дає право створювати власний виконавчий орган (виконком), який очолюватиме Київський міський голова.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект №2143-3 "Про місто Київ - столицю України".

Читайте РБК-Україна в Google News
Місцеве самоврядування
NEWS
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні