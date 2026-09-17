Законопроект о первых послевоенных выборах в Украине готов на 65%: основные детали

7 блоков послевоенного избирательного законодательства

По словам эксперта, подготовку законодательной базы приступили к выполнению рекомендаций Европейской комиссии по евроинтеграции Украины. Распоряжением председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука была создана специальная рабочая группа.

В общей сложности в ее состав вошли около 120 участников, хотя основную дискуссионную и аналитическую нагрузку взяла на себя группа из примерно 15 специалистов, пока остальные оставались в формате "видеоконференции с выключенными камерами".

Наработки разделили между 7 профильными подгруппами:

Оценка рисков безопасности: формирование четких критериев и индикаторов для прозрачного принятия решений о невозможности проведения выборов на отдельных территориях.

Голосование за рубежом: для миллионов украинцев за границей предлагают растянуть процедуру голосования на несколько дней и открывать участки вне дипломатических учреждений.

Права военнослужащих: создание гарантий для военных кандидатов на получение официального отпуска для подачи документов и участия в избирательной кампании.

Прозрачность кандидатов: обсуждение нормы об обязательном указании в бюллетене информации о том, находился ли кандидат в оккупации и сотрудничал ли с оккупационными властями (чтобы избиратель принимал осознанное решение).

Информационная и финансовая безопасность: противодействие дезинформации, российскому вмешательству и нелегальным денежным потокам в избирательных кампаниях.

Почему подготовка остановилась на отметке 65%?

Как отметила Айвазовская, рабочая группа приостановила активную фазу своей деятельности в начале мая и с тех пор процент готовности законопроекта не изменялся.

Это объясняется тем, что тему выборов временно сняли с международной повестки дня после паузы в мирных переговорах. Глава ОПОРЫ подчеркнула, что Украина должна самостоятельно готовить собственное законодательство, не дожидаясь внешних сигналов или действий противника.

Масштабный вызов с реестрами и сроки проведения

Кроме создания закона государство предстанет перед логистическим вызовом: по данным социологических исследований, около 50% украинцев (ориентировочно 15 миллионов избирателей) сейчас живут не по адресу официальной регистрации. Если они массово начнут менять избирательный адрес в последний момент, Государственный реестр избирателей рискует испытать критическую перегрузку.

Относительно самих сроков проведения голосования после войны, минимально необходимый временной промежуток составляет 6 месяцев.

"Между прекращением правового режима военного положения и началом избирательного процесса должно пройти по меньшей мере 6 месяцев. Этот временной рамка закреплена в меморандуме, который подписали руководители всех парламентских фракций и групп. Пол года - это необходимый минимум для подготовки инфраструктуры, чтобы мы не пытались бежать за взгорающим поездом".