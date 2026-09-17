Законопроект о первых послевоенных выборах в Украине готов на 65%: основные детали
В Украине специальный законопроект, который должен урегулировать порядок проведения первых послевоенных выборов, готов сейчас примерно на 65%. Основная часть наработок была выполнена до мая, однако дальнейший процесс приостановился из-за зависимости от внешнеполитического и мирного трека.
Об этом РБК-Украина рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в интервью для проекта "Не перебивайте!" с Владимиром Куренным.
7 блоков послевоенного избирательного законодательства
По словам эксперта, подготовку законодательной базы приступили к выполнению рекомендаций Европейской комиссии по евроинтеграции Украины. Распоряжением председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука была создана специальная рабочая группа.
В общей сложности в ее состав вошли около 120 участников, хотя основную дискуссионную и аналитическую нагрузку взяла на себя группа из примерно 15 специалистов, пока остальные оставались в формате "видеоконференции с выключенными камерами".
Наработки разделили между 7 профильными подгруппами:
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Оценка рисков безопасности: формирование четких критериев и индикаторов для прозрачного принятия решений о невозможности проведения выборов на отдельных территориях.
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Голосование за рубежом: для миллионов украинцев за границей предлагают растянуть процедуру голосования на несколько дней и открывать участки вне дипломатических учреждений.
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Права военнослужащих: создание гарантий для военных кандидатов на получение официального отпуска для подачи документов и участия в избирательной кампании.
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Прозрачность кандидатов: обсуждение нормы об обязательном указании в бюллетене информации о том, находился ли кандидат в оккупации и сотрудничал ли с оккупационными властями (чтобы избиратель принимал осознанное решение).
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Информационная и финансовая безопасность: противодействие дезинформации, российскому вмешательству и нелегальным денежным потокам в избирательных кампаниях.
Почему подготовка остановилась на отметке 65%?
Как отметила Айвазовская, рабочая группа приостановила активную фазу своей деятельности в начале мая и с тех пор процент готовности законопроекта не изменялся.
Это объясняется тем, что тему выборов временно сняли с международной повестки дня после паузы в мирных переговорах. Глава ОПОРЫ подчеркнула, что Украина должна самостоятельно готовить собственное законодательство, не дожидаясь внешних сигналов или действий противника.
Масштабный вызов с реестрами и сроки проведения
Кроме создания закона государство предстанет перед логистическим вызовом: по данным социологических исследований, около 50% украинцев (ориентировочно 15 миллионов избирателей) сейчас живут не по адресу официальной регистрации. Если они массово начнут менять избирательный адрес в последний момент, Государственный реестр избирателей рискует испытать критическую перегрузку.
Относительно самих сроков проведения голосования после войны, минимально необходимый временной промежуток составляет 6 месяцев.
"Между прекращением правового режима военного положения и началом избирательного процесса должно пройти по меньшей мере 6 месяцев. Этот временной рамка закреплена в меморандуме, который подписали руководители всех парламентских фракций и групп. Пол года - это необходимый минимум для подготовки инфраструктуры, чтобы мы не пытались бежать за взгорающим поездом".
Выборы в Украине
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может организовать выборы при прекращении огня на несколько месяцев. По его словам, этот период можно использовать не только для подготовки голосования, но и для дальнейшей работы по завершению войны.
При этом президент считает проведение выборов во время активных боевых действий невозможным. На организацию голосования влияют как законодательные ограничения, так и вопросы безопасности избирателей, работы участков и избирательного процесса.
Отдельно Зеленский обратил внимание на украинцев, которые находятся сейчас за пределами страны. По его оценке, речь идет примерно о 9 млн. человек.
Президент подчеркнул, что к полномасштабному вторжению за границей во время выборов голосовали около 500 тысяч украинцев. Поэтому организация голосования для количества граждан за рубежом станет отдельным вызовом.