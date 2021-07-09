Україна направила Венеційській комісії проект закону про перехідний період на Донбасі
Україна направила Венеційській комісії законопроект про перехідний період на Донбасі. Комісія вже повідомила, що отримала документ від української сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова віце-прем'єра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова в ефірі каналу "Україна 24".
"У середу, 7 липня, комісія отримала наш запит, про що і повідомила на своєму сайті. Очікується, що експерти підготують проєкт висновку, який буде затверджений на наступній пленарній сесії Венеційської комісії у жовтні 2021 року", - заявив він.
Резніков зазначив, що запропонований Міністерством реінтеграції документ покликаний забезпечити деокупацію та безпечну реінтеграцію окупованого Донбасу.
"Наш законопроєкт є першим із пакету законодавчих ініціатив, які мають на меті забезпечити деокупацію та безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України та наших громадян, які наразі вимушено проживають в тимчасовій окупації", - пояснив віце-прем'єр.
Що пропонує документ
Як розповіли в Мінреінтеграції, законопроект пропонує розподілити урегулювання на конфліктний та постконфліктний періоди, що дозволить державі визначити певний алгоритм дій під час реінтеграції. Також документ пропонує:
- запровадити елементи перехідної юстиції;
- окреслити засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях;
- встановити інститут конвалідації правочинів;
- створити передумови для формування кадрових резервів держслужбовців та правоохоронців на деокупованих територіях;
- визначити особливості монетарної політики під час перехідного періоду.
Крім того, у документі передбачається визначення єдиної термінології щодо окупованих територій та деокупації.