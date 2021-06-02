Законопроект про обіг канабісу: використання не для лікування залишається під забороною

У новому законопроекті №5596 щодо регулювання обігу конопель використання канабісу не у медичних цілях не дозволятимуть. Національна поліція зможе відслідковувати шлях препарату від виробництва до пацієнта.

Закон передбачає дерегуляцію обігу промислових конопель та обіг лікарських конопель за ліцензіями з державним контролем.

Документ дозволяє наукові дослідження канабісу; придбання ліків на основі канабісу виключно за рецептом лікаря.

У проекті прописана простежуваність виробництва шляхом ведення публічного електронного реєстру та маркування продукції. Ліцензуванням діяльності з обігу лікарських конопель займатиметься Держлікслужба, що підпорядковується Міністерству охорони здоров'я.

Згідно з законопроектом, канабідіол більше не належатиме до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин.

Голова комітету питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький наголосив, що йдеться виключно про легалізацію медичного канабісу.

"Ми 100% не дозволимо цим законом застосування канабісу не для медичних цілей. Національна поліція зможе відслідковувати шлях препарату від виробництва до пацієнта. Ліки не будуть відпускатися без електронного рецепту", - зазначив нардеп.

Співавтор законопроекту Олександр Санченко акцентував, що відпуск ліків, виготовлених на основі лікарських конопель, буде здійснюватись лише за призначенням лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом. Їх неможливо буде придбати за власним бажанням.

"Понад 2 млн пацієнтів до сих пір лишаються без законного доступу до ліків на основі канабісу. Це змушує йти на чорний ринок. Сотні мільйонів гривень недоотримує державний бюджет через відсутність правового поля", - сказав парламентар.

Інший співавтор проекту Мар’ян Заблоцький додав, що нині в Україні є понад півсотні медичних засобів, які є наркотичними, але необхідними для тяжкохворих пацієнтів. Так само багато людей потребують ліків із витяжкою канабісу, проте наразі такі медикаменти перебувають під забороною.

За його словами, законопроект фіксує на законодавчому рівні, що екстракти канабісу можуть використовуватися у ліках - виключно в зареєстрованих, які продаються тільки за рецептами.

"Також дозволяється вирощування канабісу в медичних цілях в Україні - виключно під ліцензійними умовами, в закритих приміщеннях і тільки для медичних препаратів. Ми дійсно вирішуємо тільки питання ліків. Питання рекреаційного використання канабісу в цьому законі закрито", - сказав нардеп.