Законопроект про нацбезпеку узгодять з посольством США 29 травня, - нардеп

Текст законопроекту буде узгоджуватися з міжнародними партнерами

Доопрацьований до другого читання законопроект про національну безпеку з поправками будуть погоджувати з міжнародними партнерами протягом наступного тижня. Про це в коментарі РБК-Україна розповів секретар парламентського комітету з питань безпеки і оборони, народний депутат Іван Винник.

За його словами, у вівторок і четвер текст документа з поправками представлять посольству США та офісу НАТО.

"Погодження будуть тривати протягом наступного тижня. Зараз плануємо на цей вівторок зустріч з представниками посольства США в Україні. Напевно, в четвер будемо зустрічатися з офісом НАТО. Тобто ми розробляємо законопроект у повній координації з міжнародними партнерами, що зі своєї сторони координують рух України до НАТО", - зазначив Винник.

Зазначимо, профільному комітету Ради вдалося розглянути питання підготовки законопроекту про національну безпеку до другого читання на останньому засіданні 23 травня. За результатами обговорення, комітет затвердив нову структуру законопроекту. Також вирішено направити доопрацьований документ всім керівникам фракцій і до Адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що парламент може розглянути законопроект про нацбезпеку у червні.