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Законопроект о нацбезопасности согласуют с посольством США 29 мая, - нардеп

НовостиПолитика    27.05.2018 - 10:33
Фото: Иван Винник (УНИАН)
Фото: Иван Винник (УНИАН)

Текст законопроекта будет согласовываться с международными партнерами

Доработанный ко второму чтению законопроект о национальной безопасности с поправками будут согласовывать с международными партнерами в течение следующей недели. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник.

По его словам, во вторник и четверг текст документа с поправками представят посольству США и офису НАТО.

"Согласования будут продолжаться в течение следующей недели. Сейчас планируем на этот вторник встречу с представителями посольства США в Украине. Наверное, в четверг будем встречаться с офисом НАТО. То есть мы разрабатываем законопроект в полной координации с международными партнерами, которые со своей стороны координируют движение Украины в НАТО", - отметил Винник.

Отметим, профильному комитету Рады удалось рассмотреть вопрос подготовки законопроекта о национальной безопасности ко второму чтению на последнем заседании 23 мая. По результатам обсуждения, комитет утвердил новую структуру законопроекта. Также решено направить доработанный документ всем руководителям фракций и в Администрацию президента.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент может рассмотреть законопроект о нацбезопасности в июне.

 

Парубий передал в комитет представления ГПУ на Вилкула и Колесникова
Теги публикации: Служба безопасности Украины, законопроект, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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