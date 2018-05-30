Законопроект про нацбезпеку до другого читання доповнили розділом про інформбезпеку

У комітеті ВР прогнозують, що законопроект "Про нацбезпеку" буде ухвалено 7 червня

Допрацьований текст законопроекту "Про національну безпеку" до другого читання було доповнено новим розділом "Інформаційна безпека". Про це у коментарі РБК-Україна розповів секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник.

"До другого читання законопроект "Про національну безпеку" було доповнено новими розділами. В законі будуть прописані сфери забезпечення національної безпеки, починаючи від воєнної і завершуючи соціальною. Те, що захищає дані ми назвемо "кібернетичною безпекою", а комунікативну назвемо "Інформаційна безпека", - заявив Вінник.

Передбачається, що така новелла законопроекту зможе стати першим кроком для подальшого визначення міри відповідальності за порушення інформаційної безпеки в державі. Так, за словами секретаря безпекового комітету, після ухвалення законопроекту "Про нацбезпеку" відповідальність за наступ на свободу слова може бути прописана у Кримінальному або Адміністративному кодексах.

"Законопроект "Про нацбезпеку" не вводить якісь загальнорегуляторні норми. Але ми говоримо, що порушення прав на свободу слова або зловживання цим правом, яке переходить у стадію пропаганди, несе в собі суспільну небезпеку. Яким чином встановлювати рівень покарання за такі діяння - не задача закону про нацбезпеку. Втім, можливо, в подальшому хтось або ми запропонуємо зміни до Кримінального кодексу України або Кодексу України про адмінправопорушення. Але поки що ми встановлюємо тільки об'єктивну сторону злочину", - розповів парламентар.

У документі дається визначення свободи слова

Розробник законопроекту наголошує, що новий розділ закону "Про нацбезпеку" буде містити чіткі визначення важливих понять, які на сьогоднішній день не регулюються на законодавчому рівні.

"У цьому розділі ми даємо визначення понять "свобода слова" та "пропаганда". Адже у нас в законодавстві сьогодні немає визначення свободи слова. Всі говорять, але ніхто не знає, що це значить", - додав нардеп.

Вінник наголосив, що у підготовленому тексті до другого читання законотворці використали терміни, які описані в Конституції України та декларації прав та свобод людини.

"...Комплекс заходів, здійснюваний державою по гарантуванню та захищенності права на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів та переконань (свобода слова). Реалізація права на свободу слова може бути обмежена законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності для запобігання заворушень чи злочинів - для охорони здоров’я чи моралі; для захисту репутації чи прав інших осіб; для запобігання розголошення конфіденційної інформації...", - йдеться у розділі "інформаційна безпека" робочого тексту доповненого законопроекту.

Окрім того, у доповненому тексті закону зазначено, що метою визначення поняття "свобода слова" є протидія проявам пропаганди.

"...Держава запобігає поширенню пропаганди системним формам цілеспрямованого переконування, які намагаються вплинути на емоції, світогляд, погляди, переконання, думки і дії, визначені цільовою аудиторією з політичною, ідеологічною чи комерційною метою, що загрожує національній безпеці України", - йдеться у тексті законопроекту "Про нацбезпеку".

У комітеті ВР прогнозують, що доповнений новими розділами законопроект "Про Нацбезпеку" буде ухвалено 7 червня.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що парламент може розглянути законопроект про нацбезпеку в червні.