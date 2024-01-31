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Законопроект о мобилизации: некоторых украинцев могут обязать повторно пройти медобследование

Фото: некоторых украинцев могут обязать пройти повторное медобследование (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации. Среди прочего в нем предлагается обязать некоторых украинцев к прохождению повторного медицинского обследования.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта.

Согласно тексту законопроекта, подлежат повторному медицинскому обследованию с целью определения пригодности к военной службе:

  • граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона и в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому обследованию с целью определения пригодности к военной службе;
  • граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности в результате ее ампутации), до конца 2024 года подлежат пересмотру на пригодность к военной службе на основании перечня болезней, состояний и физических недостатков, утвержденного Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующую государственную политику в сфере здравоохранения совместно с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по национальной безопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства в мирное время и особый период.

Законопроект о мобилизации

Напомним, сегодня, 30 января, Кабинет министров Украины повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменить порядок ее проведения.

В частности, в законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклоняющихся и не только.

Более подробно о законопроекте – в материале РБК-Украина.

 

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Мобилизация в Украине