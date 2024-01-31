Законопроект про мобілізацію: деяких українців можуть зобов'язати повторно пройти медобстеження

Згідно з текстом законопроекту, підлягають повторному медичному обстеженню з метою визначення придатності до військової служби:

громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом та протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному обстеженню з метою визначення придатності до військової служби;

громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року підлягають переогляду на придатність до військової служби на підставі переліку хвороб, станів та фізичних вад, затвердженого Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, Кабінет міністрів України повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. Документом пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, у законопроекті містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Більш детально про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.